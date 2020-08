Mauricio Martínez se disculpa por mensajes machistas y misóginos en redes sociales: “Se me cruzaron los cables”.

Luego de protagonizar gran polémica en redes sociales por su postura ante las manifestaciones de colectivos feministas que buscan que el aborto sea legal en todo el país, el actor Mauricio Martínez se arrepintió y ofreció disculpas.

Fue a través de la misma plataforma digital donde protagonizó este escándalo, que el artista se disculpó y aseguró que no estaba en óptimas condiciones cuando escribió estos mensajes, pues aseguró que sufre de depresión.

No es secreto que sufro de depresión desde hace muchos años. La ira, la agresividad, la irritabilidad y la ansiedad también son parte de la depresión. Se que eso no me da licencia para insultar a nadie. Por eso, mi conciencia me dicta confrontar esto con honestidad y madurez

Insistió en disculparse con quien se haya sentido ofendido “con una serie de tuits muy desafortunados. Si toma, no tuiteé. Soy un adulto. Se me cruzaron los cables. Me excedí. Me equivoqué. Lo acepto y me hago responsable. Y no fue “chacoteo”. Estoy muy irritable”.



Dejó claro que no busca “comprensión ni empatía”, y reconoció que “muchos no aceptarán la disculpa y seguirán (como ya es costumbre), con sus ataques. Así es el tóxico mundo de Twitter. ¡Más con diferencias políticas! Estoy consiente de ello; yo le entré y si me llevo, me aguanto”.

Una vez que aceptó que se equivocó, el actor también pidió a quienes no están de acuerdo con sus opiniones o posturas, que reflexionen y no sean tan radicales en sus acciones.

Existe una línea muy delgada entre lo que puede ser violencia de género y el abuso de victimización, del que muchas simpatizantes de la 4T hacen uso por el simple hecho de ser mujeres. En mi experiencia, la mayoría no buscan diálogo

Finalmente, indicó que “a todos los demás que aprovecharon las horas que fui tendencia para dar rienda suelta a sus memes, insultos y demás, diviértanse. Nada de lo que diga o haga les hará cambiar de opinión. Que bueno que se están riendo de algo. Yo me río de mi mismo. Créanme, es sano hacerlo”.



