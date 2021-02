Mia Khalifa se convierte en una glamurosa y sensual estrella de TikTok tras protagonizar VIDEOS épicos.

Mia Khalifa se convirtió en una figura del espectáculo muy querida por parte de los internautas. Y es que, la famosa actriz de películas para adultos, enamoró a millones de caballeros con sus atrevidas fotos en lencería, trajes de baño y ajustadas prendas.

Por si fuera poco, la estrella de internet también realizó una maravillosa incursión en TikTok, donde demostró su carisma, sensuales bailes y coreografías de moda.

Fue en enero del año pasado, cuando la celebridad incursionó en la red social más popular del momento, donde compartió sus estrictas rutinas de ejercicio y uno que otro momento de su vida íntima.

Con 16.9 millones de seguidores, Mia se convirtió en una de las personalidades más famosas de la aclamada aplicación china.

Y es que, la guapa artista, de 28 años, conquistó a miles de cibernautas con sus grandiosos pasos de baile y videos presumiendo su escultural figura a la orilla del mar.

Mia Khalifa se convierte en la reina de la sensualidad tras incursionar en TikTok

Fue hace algunos meses, cuando la querida libanesa portó un diminuto bikini rosa que dejó al descubierto sus torneadas piernas y espectacular bronceado.

La modelo realizó un sensual baile al ritmo del tema ‘Lay All Your Love On Me’ de Owen Kelley y enamoró a millones de admiradores.

Como toda una sirena, Khalifa demostró que continúa siendo una completa reina de la sensualidad. Y es que, la también empresaria realizó atrevidos movimientos desde la playa, donde presumió su abdomen de acero.

Recordemos que, Mia Khalifa sostiene un noviazgo con el empresario restaurantero Robert Sandberg, hombre que constantemente aparece en las redes sociales de la modelo libanesa.

Mia y Robert sostienen una longeva relación sentimental, misma que presumen en TikTok, Instagram y otras plataformas digitales.

Los momentos románticos también se hicieron presentes por parte de la pareja, quien compartió tiernas fotos y videos de su inigualable historia de amor.

