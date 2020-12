Te presentamos a las hermosas mujeres que son llamadas las Kardashian mexicanas. (FOTOS)

Su popularidad en las redes sociales ha colocado a diferentes personalidades del medio del espectáculo en la cima.

Sin embargo, muchas de ellas lo consiguen en su búsqueda por parecerse a otros famosos, ya sea físicamente o por las cosas que adquieren de las mismas marcas.

Tal es el caso de la socialité estadounidense Kim Kardashian, quien ha sido inspiración para que varias mujeres mexicanas busquen parecerse a ella, entre las que destaca la actual novia de Vicente Fernández Jr., Mariana González Padilla.

Y es que se ha colocado como una de las bellas mujeres que se asimilan a la esposa de Kanye West, pues presume una serie de cirugías estéticas que le han dado como resultado una anatomía de infarto.

“No quiero que la gente piense que toda la buena vida que me doy, me la da un sugar daddy. ¡Vicente no es mi sugar daddy!”, dijo la tapatía en contra de sus detractores.

Otra mujer que también es poseedora de una belleza inigualable es Joselyn Cano, quien también era considerada una gemela de la empresaria norteamericana por sus múltiples arreglos que la hacían lucir más encantadora.

Desde muy temprana edad comenzó su carrera; sin embargo, hace un par de días se dio a conocer la noticia de que había fallecido a causa de complicaciones por someterse a una nueva operación para mejorar su apariencia física.

Adriana Rodríguez es una joven modelo que vive en Guadalajara y también entra en la lista de las llamadas Kardashian mexicanas, y es que en varias ocasiones ha mencionado que ella no tiene problema en ser comparada con la celebridad.

Jimena Sánchez es una famosa conductora de deportes y forma parte de esta lista. Cuando se le cuestionó su opinión sobre las comparaciones con Kim Kardashian, respondió que desconoce cuándo la comenzaron a llamar así, pero sí reveló que le gustaría tener la mentalidad de las hermanas Kardashian porque todo lo que tocan lo convierten en negocio.

