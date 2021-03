Myriam Montemayor reveló que sufrió machismo por parte de sus excompañeros Víctor García y Raúl Sandoval.

#niunamas #DiaInternacionalDeLaMujer

Si te causaron daño así sea otra mujer, habla, así pasen años no guardes silencio #niunamas #calladitanotevesmasbonita eres fuerte, eres valiente, más no por ser mujer tienes que aguantar estupideces, habla y no calles #ToñitaLaNegraDeOro pic.twitter.com/fAotln8NFH