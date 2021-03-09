Exatlón: Ríete a carcajadas con las parodias más divertidas y épicas de Capi Pérez a tus atletas favoritos.

Los atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes están a punto de entrar a la última semana del reality show. Y es que, tus concursantes favoritos, iniciaron juntos esta trepidante aventura donde nos regalaron momentos cardíacos, contundentes y de alto nivel.

Sin embargo, los momentos más divertidos corrieron a cargo de nuestro querido conductor el Capi Pérez, quien imitó a destacados atletas con disfraces, pelucas y hasta voces muy peculiares.

Ernesto Cázares, Pascal Nadaud y David Juárez ‘La Bestia’ no se salvaron de los chistes del presentador hidrocálido. Y es que la tripleta de atletas dio de qué hablar con sus icónicos momentos y gran amistad en las comodidades de la fortaleza.

Los nuevos atletas tampoco se salvaron de los chistes de Capi Pérez, pues Ale Campos, Melissa Limones, Patricio Razo y Jennifer Rodríguez también fueron víctimas de nuestro querido conductor.

Y es que, en repetidas ocasiones, el artista nos transportó a las tierras de República Mexicana con sus inolvidables parodias de la edición más exigente de Exatlón.

Te puede interesar:Exatlón: Javi Márquez se despide de la competencia y Héroes están al borde del colapso en la recta final.

Titanes tampoco escaparon de la comicidad de nuestro Capi Pérez

El equipo rojo destacó por contar con atletas temperamentales, aguerridos y líderes; sin embargo, también protagonizó icónicos momentos que fueron retomados por nuestro queridísimo Capi Pérez.

Por si fuera poco, el hidrocálido nos provocó múltiples carcajadas tras burlarse de la pareja más melosa y enamoradiza de Exatlón. Nos referimos a Zudikey Rodríguez y Pato Araujo, quienes también tuvieron una romántica boda en las tierras de República Dominicana.

La campeona de la tercera temporada Mati Álvarez, tampoco se salvó de ser parodiada, pues nuestro conductor se colocó una peluca rubia y antifaz plateado para lucir como la misma ‘Silver Force’.

Y no podía faltar Aristeo Cázares, quien constantemente lanzó icónicas frases que dieron de qué hablar entre el público mexicano. Las divertidas palabras de ‘Red Lion’ fueron retomadas por Capi Pérez para crear divertidos chistes que sacaron múltiples carcajadas entre múltiples admiradores.

También te puedes interesar:Exatlón: Titanes se encaminan a la final con su triunfo sabor a Fortaleza y Supervivencia.