Revista revela las primeras imágenes de la boda de Ninel Conde y el empresario Larry Ramos. (FOTO)

Ninel Conde contrajo matrimonio con el empresario colombiano Larry Ramos en medio de la pandemia y rodeada de fuertes críticas.

En medio de toda la polémica que ha generado esta boda apresurada, la actriz y cantante Ninel Conde decidió dar la exclusiva de su matrimonio a la revista People.

La ceremonia fue presidida por un pastor cristiano, religión de la que la actriz es fiel creyente; de esta forma, Ninel Conde cumplió con su deseo de agradar a Dios.

La artista le reveló a la revista que por poco no se casa, ya que unas horas antes de la celebración, una comisión de la alcaldía de Miguel Hidalgo se presentó alegando que la ceremonía no se podía realizar porque el lugar todavía no se encontraba autorizado para tener ese tipo de eventos.

Llegó un momento en que me hicieron dudar entre tanta cosa que sucedía a última hora

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención son las primeras imágenes de la celebración, en la que se puede ver el espectacular vestido de novia que lució Ninel Conde.

De la misma manera, se dio a conocer que el próximo año la pareja espera tener una celebración más formal y con más invitados.

