Venga La Alegría se suma a la esperada celebración por los 25 años al aire de Ventaneando. (VIDEO)

Lo mejor de dos mundos llegó a la pantalla chica, pues nuestros conductores de Venga la Alegría visitaron el foro de Ventaneando en vísperas de su aniversario número 25.

Ricardo Casares, Anette Cuburu y Horacio Villalobos tuvieron una interesante conversación con Pati Chapoy, Pedro Sola y Mónica Castañeda, quienes expresaron su entusiasmo por formar parte del programa número uno de la televisión.

Pati, líder y titular de Ventaneando, agradeció a todos sus colegas por formar parte del show que cambió la manera de contar los espectáculos.

Este es el logro de un equipo maravilloso; no solo de los que estamos en la televisión, sino de toda la gente que está detrás de Ventaneando

“Soy una persona común y corriente que de pronto se harta y se cansa, pero me repongo y hago lo que más me gusta que es trabajar”, continuó la reconocida periodista cuando se le cuestionó sobre sus aprendizajes en estás fructíferas décadas.

A lo largo de 25 años, el equipo de Ventaneando se ha ganado el respeto y eso es muy importante porque las personas que atienden el micrófono saben que los vamos a tratar bien

Por si fuera poco, la capitalina reveló algunos aprendizajes que marcaron su vida profesional en más de veinte años como líder del famoso programa.

Ya entendí, a lo largo de 25 años, que una opinión mía tiene una repercusión muy grande… Cuando haces algo bien tratan de imitarte, pero sino pueden imitarte, entonces te lo quieren quitar

“Estoy nerviosa de todo lo que prepararon. Gracias al público que por ellos estamos aquí”, finalizó la comunicadora mexicana, adelantando las maravillosas sorpresas que se tienen para el próximo viernes 22 de enero.

Pedro Sola reveló su secreto para ser una de las personas más queridas de la pantalla chica

Ricardo, Anette y Horacio también tuvieron la oportunidad de entrevistar al famoso conductor y estrella de internet Pedro Sola.

El también conocido como ‘Tío Pedrito’ reveló en exclusiva cómo se ganó el cariño y respeto de todos los televidentes:

Yo siempre digo puras bondades. Yo creo que tengo cara de ángel. Son varios elementos combinados como la edad, que nunca he sido agresivo y que también tengo la suerte de caer bien porque soy un encanto de persona

“Efectivamente somos todos, pero si no estuvieras tú a la cabeza, no habría nadie. Tú nos has dado la pauta y nos has integrado en este programa”, expresó Pedro a su entrañable amiga Pati Chapoy, pues ambos arrancaron Ventaneando desde 1996.

