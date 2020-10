Paulina Rubio recuerda su desastrosa transmisión en vivo en Instagram: “Aprendí de ello”. (VIDEO)

Paulina Rubio reapareció en redes sociales con una transmisión en vivo en su perfil de Instagram, en la que reflexionó sobre lo que ha vivido tras el atropellado concierto online que ofreció el pasado mes de abril.

En la misma conexión, la cantante mexicana también habló de lo que ha vivido en este tiempo de pandemia y los deseos que tiene de continuar con su carrera.

Son momentos de incertidumbre y cosas muy locas que estamos viviendo. Me tomé un tiempo, un retiro espiritual para conectar con los míos, para conectar conmigo, con todo lo que está pasando y con todo lo que pasó

En ese mismo sentido y casi al borde del llanto, Paulina Rubio aseguró que extraña a sus fans y su vida en el escenario.

¿Quién iba a decir que íbamos a vivir sin abrazos? No puedo imaginarme una vida sin conciertos, no me imagino una vida sin mis niños y sin mis fans, los extraño en verdad, gracias por el amor, por el cariño, por los mensajes, gracias a mi mamá, a mis amigos y también a ustedes, los he sentido muy cerca

También, afirmó que está lista para dar su mejor versión: “Me tomé este tiempo para reflexionar, para hacer mi mejor versión, quiero ser mi mejor versión siempre, primero por mis hijos, después por mí, por mi familia y por la gente que me quiere”, dijo.

Sobre el concierto online que ofreció en abril de este año como parte de la iniciativa One World Together at Home, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de quedarse en casa para evitar el contagio del COVID-19, Paulina Rubio reconoció que fue uno de los peores días de su vida.

Soy responsable de todo lo que ha pasado, sobre todo porque al ser una persona famosa, soy alguien que pone el ejemplo, pero también soy ser humano y meto la pata y la riego; de verdad ,aprendo de mis errores. Entonces lo que empezó como un concierto en vivo, para hacer una iniciativa y para poner mi granito de arena, resultó en uno de los peores días de mi vida. Fue desastroso, pero aprendí de ello

También, habló del bullying que recibió tras esta presentación y afirmó que muchas de las cosas que se han dicho de ella son mentira.

Mucho de lo que se ha dicho de mí es mentira, pero no estoy aquí para justificarme ni para pedir perdón, estoy aquí para sacarme la espinita, para que después, cuando mis hijos estén grandes y puedan ver esto, sepan de dónde vengo y que tengo muy claras mis prioridades, que son mis hijos, mi familia y mi público

Finalmente, Paulina Rubio dijo que está lista para seguir adelante con sus planes: “Hoy estoy muy clara de que hay mucha Paulina, tengo muchísimos planes de música, de vida, de inspiración personal, estoy más pegada a la tierra que nunca”, expuso.

