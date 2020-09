Poncho de Nigris contó toda la verdad sobre su supuesto romance con Irma Serrano ‘La Tigresa’.

En una reciente entrevista, Poncho de Nigris revivió uno de los escándalos más mediáticos que ha enfrentado en su carrera artística, cuando lo relacionaron sentimentalmente con la actriz Irma Serrano, mejor conocida como ‘La Tigresa’.

Al respecto, el influencer y conductor regio aseguró que todo fue falso y nunca ocurrió algo más allá de una amistad.

Afirmó que conoció a la artista debido a que ella lo buscó para que le ayudara a darle celos a Patricio Zambrano, con quien ella sí tuvo una relación amorosa.

Lo de La Tigresa sí, ella me buscó porque le quería dar celos al Pato (Zambrano). Me habló un periodista y me dice: ‘yo trabajo con Irma, pero va a estar toda la prensa, te quiere conocer’, pero yo tenía novia, a quien le dije: ‘voy a ir, qué tiene’

En ese mismo sentido, Poncho de Nigris afirmó que vio el hecho como una oportunidad para aumentar su fama.

Si yo me rajaba y no iba por el chisme y la crítica, me iban a decir de cosas, que era un vividor e interesado, pero sí lo hice, no le di importancia a lo que dijo la gente

Poncho de Nigris reiteró que no hubo una relación de pareja entre ellos y aseguró que no se arrepiente de lo vivido, pues aprendió mucho de ‘La Tigresa’.

No me arrepiento. No lo planeamos, yo no quiero que digan que soy tu novio, le dije. La vi y me impactó, pero también se me prendió el foco y dije a esta señora le voy a aprender todo lo que ha vivido en el medio

Entre otras cosas, habló del Rolex que había pertenecido a un expresidente de México y que le regaló Irma Serrano; sin embargo, se lo regresó poco tiempo después para evitar que le dijeran que se lo robó.

Lo que hice fue que agarré el reloj, lo traje un ratillo, y luego ya, había un programa de chismes en Monterrey y dije te lo voy a entregar públicamente en el programa, se lo regresé en vivo

También, recordó la ocasión en que Irma Serrano trató de seducirlo. “Se levantó de su cama desnuda, totalmente, y fue a donde estaba yo, ahí sí le dije ‘no, no, no, ¿qué onda?, ¿qué está pasando?’ Se enojó y me dijo ‘¡ay! maricón’”, detalló.

