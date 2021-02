Rumores apuntan a que ‘RBD’ podría tener su propia serie en importante plataforma de streaming.

‘Rebelde’ se convirtió en una de las telenovelas más exitosas de la década de los dosmil, pues se metió en el corazón de muchísimos jóvenes latinos.

Y es que, el melodrama mexicano, nos sumergió en la vida de un grupo de jóvenes luchando por alcanzar sus sueños y enfrentar las complicaciones de la adolescencia.

Recordemos que, la telenovela contó con la participación de múltiples actores mexicanos como Anahí, Poncho Herrera, Christian Chávez, Dulce María, Maite Perroni y Christopher Uckermann.

Los mencionados actores también debutaron en la banda ‘RBD’, donde presumieron sus potentes voces y habilidades en el escenario.

A más de 15 años del primer capítulo de ‘Rebelde’, algunos medios de comunicación trascendieron la noticia de un posible remake del melodrama por una importante plataforma de streaming.

Y aunque todavía no hay fecha de estreno, algunas personas confesaron que el reboot de ‘Rebelde’ contaría con la presencia de maravillosos actores juveniles populares del momento.

Por si fuera poco, se rumora que la actriz Azul Guaita levantó la mano para interpretar a ‘Mia Colucci’, personaje que catapultó al estrellato a la mexicana Anahí Puente.

Millones de fanáticos se encuentran en espera de la confirmación de la serie, inspirada en la telenovela que marcó un antes y después en la pantalla chica.

Christopher Uckermann niega futuros conciertos de ‘RBD’

Y aunque ‘Rebelde’ podría tener una serie, la banda ‘RBD’ no regresaría a los escenarios en los siguientes años.

Christopher Uckermann, integrante de la famosa agrupación musical, reveló algunos detalles exclusivos tras su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.

El artista, de 34 años, confirmó que ninguno de los integrantes de ‘RBD’ tiene pensado protagonizar futuros shows a nivel mundial.

“Por ahora, te puedo decir que no, en los próximos años no creo que haya conciertos por obvias razones. Por ahora, solo fue este evento, pero no sabemos qué pueda pasar más adelante”, reveló el mexicano haciendo referencia al reciente espectáculo virtual llamado ‘Ser O Parecer’.

