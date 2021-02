Rosa Isela Guzmán, hija de ‘El Chapo’, reacciona a la detención de Emma ‘N’ : “Yo siempre voy a estar ahí".

Rosa Isela Guzmán, hija de ‘El Chapo’, fue interceptada por un medio de comunicación estadounidense. La joven contestó múltiples preguntas desde su camioneta, donde se le vio con cubrebocas y sudadera negra.

La primogénita del famoso narcotraficante reaccionó a la reciente detención de Emma ‘N’, quien fue detenida por presunta conspiración para traficar y distribuir drogas.

Sin embargo, Rosa Isela confesó que se quedó sorprendida cuando se enteró de la detención, pues no tuvo mucho contacto con Emma en los últimos años.

Yo vivo aquí en California, ella vive en Culiacán… Trato de mantenerme al margen por mi seguridad y por mi vida

“Yo estoy en investigación, a mí me acusaron de lavado de dinero, entonces yo trato de mantenerme al margen y trabajar… A mí me han tomado fotos cortando pelo, para que vean que yo sí estoy cortando pelo y estoy trabajando, que sí estoy haciendo las cosas bien. ¿No me creyeron? pues que sigan investigando”, continúo la joven para el mencionado programa estadounidense.

Rosa Isela Guzmán brinda apoyo incondicional a las gemelas Emali Guadalupe y María Joaquina

Por si fuera poco, Rosa Isela también trascendió que las hijas de su padre y Emma ‘N’ se encuentran en buen estado de salud.

Rosa Isela brindó su apoyo incondicional a las pequeñas y dedicó el siguiente mensaje:

“Gracias a Dios las niñas están bien… lo que necesiten yo siempre voy a estar ahí, soy su hermana. Apoyaría a ellas como a todos los demás hijos”, expresó la mujer, quien nunca se bajó de la camioneta para atender a la prensa.

En otros temas, Mariel Colón, abogada de Emma ‘N’, ya dio sus primeras declaraciones a la prensa y confesó que se comunicó con la detenida a través de una llamada telefónica.

La tarde de ayer sí pude hablar con ella unos minutos y como cualquier otra persona en una situación similar, es difícil, por lo que la noté nerviosa. Es una reacción normal estar nerviosa como cualquier persona que se enfrenta a cargos de este tipo, porque obviamente no es un paseo por el parque. Es difícil y claro que hay nervios

