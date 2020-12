Millie Bobby Brown rompe en llanto al relatar el acoso que vivió con una fan mientras hacía compras. (VIDEO)

La actriz Millie Bobby Brown relató el terrible momento que pasó mientras tenía una tarde de compras junto a su mamá, debido al acoso que sufrió por parte de una seguidora que la reconoció.

Fue a través de sus historias de Instagram que la popular actriz contó cómo sucedió la situación que la hizo vivir una verdadera pesadilla que la llevó hasta el llanto.

En los clips que publicó la actriz y modelo británica, protagonista de la cinta Enola Holmes, afirmó que estaba viviendo un momento de tranquilidad junto a su mamá, cuando una fan se le acercó tras reconocerla y preguntarle si era la protagonista de Stranger things.

En el acto, la chica le preguntó a Millie Bobby Brown si podía grabarla con su teléfono móvil, situación que le causó extrañeza, pues por lo general sus fans le piden tomarse fotos juntas, pero nunca le habían pedido un video con ella posando sola.

Ante esto, la actriz afirmó que no comprendía qué interés podía tener un video en el que estuviera ella sola, por lo que negó a la petición.

“Le dije que no, porque, a ver, para qué querría un video solo mío. No de las dos, sino mío. En el fondo, no tengo que justificarme ante nadie si no quiero hacer algo”, detalló.

Millie relató que tras esto la mujer insistió en grabarla con su celular, incluso mientras realizaba el pago de sus compras.

“Cuando estaba pagando, pasó a mi lado y empezó a grabarme otra vez. Le dije: ‘Soy un ser humano, ¿de qué más formas puedo decírtelo?’”

En ese mismo sentido, Millie Bobby Brown destacó que en sí no le molesta tomarse fotos y atender a sus fans, pero en este caso no le pereció la actitud de la mujer.

“Me molesta mucho que la gente sobrepase los límites de esta manera. Me gustaría que pudiésemos ser más respetuosos con los demás. Estoy intentando lidiar con todo esto, pero aun así resulta abrumador”, apuntó.

