VIDEOS: Los retos virales en redes sociales que surgieron durante la cuarentena y rompieron el Internet.

En este tiempo de aislamiento social, las redes sociales se han convertido en un escaparate para evitar el aburrimiento y estar en contacto de alguna manera con el exterior, razón por la que durante la cuarentena la actividad en éstas se ha incrementados, dejando una oleada de retos virales hechos con mucha creatividad y diversión por parte de los internautas.

Algunos de esos desafíos han tomado gran fuerza, teniendo como participantes a varias celebridades de las redes sociales, quienes, junto a sus seguidores, le han dado un toque diferente a los días de estar en casa.

Te puede interesar:

De Erika Buenfil hasta ‘Cepillín': Estos son los famosos que ‘revivieron’ su carrera gracias a la pandemia.

Aquí algunos de los retos virales en redes sociales que surgieron durante la cuarentena:



Solo puedes elegir tres

Este challenge nació en Twitter y se trata de que los usuarios de la red social deben elegir solo tres opciones de un abanico de varias alternativas de videojuegos, películas, personajes de ficción o discos.

Para muchos el poder tomar una decisión ha sido tan complicado que se han dado por vencidos ante el reto.

Solo puedes elegir tres... las demás serán borradas de la historia. Elige sabiamente 😱😱😱 pic.twitter.com/Ihq5lCzusx — Memo Aponte (@nemoaponte) April 8, 2020

Cuarentena Fashion Week

Poco después del #pillowchallenge, que consistía en vestirse de manera creativa solo con una almohada, fuera perdiendo fuerza, surgió #CuarentenaFashionWeek, uno más de los retos virales que llegaron con la pandemia, el cual ha sido protagonizado por importantes influencers de la moda en Instagram y TikTok.

El reto consiste en convertir cualquier pasillo de la casa en la más espectacular pasarela, teniendo como modelo estrella a los usuarios de las redes sociales.

Los 10 toques

En las redes sociales, otro más de los retos virales es 10 toques Challenge, bajo la etiqueta #10ToquesChallenge, el cual trata de poner a prueba las habilidades de futbolista al tratar de hacer 10 toques con un rollo de papel higiénico.

El resultado, sin duda, ha sido sorprendente y divertido.

Bailar, un reto

En TikTok, que es la red social que más crecimiento ha obtenido durante la cuarentena, surgió el Flip the Switch Challenge, un reto que consiste en que dos personas se pongan frente al espejo y, mientras uno comienza a bailar de manera eufórica, el otro debe guardar la compostura, después los papeles se intercambian, incluyendo la vestimenta.

Up and down

Este es otro más de los retos virales de la cuarentena en redes sociales, Up and down o “arriba y abajo”.

También te puede interesar:

Las youtubers que se convirtieron en tendencia durante la pandemia de Covid-19. ¿Con quién te quedas?

Este desafío consiste en realizar una pirueta entre dos personas que amerita subir y bajar, de forma coordinada, brazos y piernas.