Yalitza Aparicio es invitada a formar parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Yalitza Aparicio, actriz quien alcanzó el éxito tras su participación en la película ROMA de Alfonso Cuarón, sigue destacando en el mundo del cine, ahora por su reciente invitación para formar parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Dicha invitación, por parte de la institución que año tras año organiza la ceremonia de los Premios Oscar, fue recibida por Yalitza Aparicio junto con otros 11 mexicanos destacados por su trabajo en esta industria del cine.

En la lista presentada por la Academia de Hollywood este año, destaca la presencia de Yalitza Aparicio, los directores Felipe Cazals y Luis Estrada; los maquilladores Mari Paz Robles y David Ruíz Gameros, así como Mónica Lozano, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Dicho listado está conformado por 800 personalidades que podrán formar parte de la asociación, así como tener voz y voto dentro de la premiación del próximo año.



Su carrera en ascenso

Yalitza Aparicio es una actriz que ha probado las mieles del éxito de manera muy rápida, ya que su carrera inició con su trabajo en Roma, cinta que la catapultó a la fama. Fue nominada al Oscar dentro de la categoría a Mejor Actriz, título que se disputaba con grandes celebridades como Glenn Close, Lady Gaga, Melissa McCarthy y Olivia Colman, siendo esta última la gran ganadora.

Aunque en un primer momento no ganó el Oscar, la carrera de Yalitza Aparicio en la industria cinematográfica sigue vigente y consolidándose cada vez más, ya que a partir de su nominación ha recibido varias oportunidades tanto en el cine como en otros ámbitos, tal es el caso que tiene su columna en The New York Times, uno de los periódicos más influyentes del mundo.