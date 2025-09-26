¡Estuvo bien padre! El padre José de Jesús Aguilar cantó “Boda de vecindad” en La Academia VLA
Tras quedar salvado por el público, el padre José de Jesús Aguilar cantó “Boda de vecindad” de Chava Flores en La Academia VLA. ¿Buenas críticas con malas calificaciones?
Tras el alivio de quedar salvado por el público, el padre José de Jesús Aguilar cantó “Boda de vecindad”, de Chava Flores, en La Academia VLA. La dinámica presentación consiguió buenas críticas, aunque las calificaciones reflejaron lo contrario.
