"¡Que pruebe en la actuación!”, El padre José de Jesús Aguilar cantó “Payasito” en La Academia VLA
El padre José de Jesús Aguilar cantó “Payasito” en La Academia VLA; los jueces le sugirieron probar suerte en la actuación. ¡Ojo a la respuesta del padre!
TV Azteca
Con un nuevo vestuario, y después de su arriesgada participación, el padre José de Jesús Aguilar cantó “Payasito” en La Academia VLA. María del Sol y Kiko Campos le sugirieron probar suerte en la actuación, a lo que el padre respondió con un inesperado gesto.
