Azteca UNO
"¡Que pruebe en la actuación!”, El padre José de Jesús Aguilar cantó “Payasito” en La Academia VLA

El padre José de Jesús Aguilar cantó “Payasito” en La Academia VLA; los jueces le sugirieron probar suerte en la actuación. ¡Ojo a la respuesta del padre!

Venga La Alegría
TV Azteca

Con un nuevo vestuario, y después de su arriesgada participación, el padre José de Jesús Aguilar cantó “Payasito” en La Academia VLA. María del Sol y Kiko Campos le sugirieron probar suerte en la actuación, a lo que el padre respondió con un inesperado gesto.

