3 claves para saber si un aguacate está en su punto justo sin abrirlo: Experto lo explica

El aguacate es uno de los frutos más nutritivos para consumir en el marco de una dieta saludable. Así es como este alimento se ha vuelto uno de los favoritos de muchas personas que eligen disfrutarlo en diversos momentos del día, sobre todo en México, donde hay diversos platillos y preparaciones que lo tienen de protagonista.

Si bien las preferencias para disfrutar este alimento pueden ser variadas, ya que no todas las personas coinciden con el punto justo de maduración, lo cierto es que existen tres claves para detectar aguacates en buen estado para el consumo, teniendo en cuenta calidad nutricional, textura y firmeza de la pulpa.

¿Cómo saber si un aguacate está bueno sin abrirlo?

Según lo indicado por Zac Bard, CEO de la Organización Mundial del Aguacate, existen tres claves para detectar aguacates en su punto justo:

Tallo : si “tapón” del tallo se desprende con facilidad y el color debajo es verde o amarillento, el fruto está en su punto justo. Si cuesta quitarlo, puede que no esté suficientemente maduro aún. Pero si el color es marrón, puede que esté pasado.

: si “tapón” del tallo se desprende con facilidad y el color debajo es verde o amarillento, el fruto está en su punto justo. Si cuesta quitarlo, puede que no esté suficientemente maduro aún. Pero si el color es marrón, puede que esté pasado. Color : en la variedad Hass, un fruto maduro y perfecto para el consumo tiene la piel oscura (casi negra). Pero algunas variedades permanecen verdes incluso si han madurado.

: en la variedad Hass, un fruto maduro y perfecto para el consumo tiene la piel oscura (casi negra). Pero algunas variedades permanecen verdes incluso si han madurado. Tacto: si sosteniendo el aguacate en la palma de la mano y presionando ligeramente cede un poco a la presión y se siente suave (pero no blando), el fruto está en su punto justo. Pero si está duro y no se hunde, entonces requiere unos días más. Por el contrario, si está muy blando o posee zonas hundidas, el fruto está pasado.

¿Dónde se cultiva más aguacate y cuál es la variedad más consumida?

La variedad Hass tiene la piel más gruesa y es el elegido por el consumo masivo, según la demanda global actual. Según el lugar donde se cultive, puede presentar una piel más rugosa o más lisa. Este fruto proviene de 3 grandes regiones:

México

Guatemala

Antillas

Pero no todas las unidades son iguales, se pueden distinguir claramente dos tipos: uno con la piel lisa y otro con la piel rugosa. Según señala Bard, existen muchas variedades de aguacates, algunos tienen la piel verde que no cambia de color al madurar, mientras que otros (Hass) cambian de verde a marrón oscuro cuando están maduros.