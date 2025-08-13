inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¿Qué países y qué atletas participarán en la Exatlón Cup? Antonio Rosique revela todos los detalles

Antonio Rosique, seguidor del equipo Favorito y Máxima Autoridad del Exatlón, nos visitó para contarnos todos los detalles sobre la próxima edición de la Exatlón Cup.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Antonio Rosique, seguidor del equipo Favorito y Máxima Autoridad del Exatlón, nos visitó para contarnos todos los detalles sobre la próxima edición de la Exatlón Cup. ¡Próximamente por las pantallas de Azteca UNO!

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×