Venga La Alegría | Programa 7 de agosto 2026 Parte 2 | Zudikey Rodríguez y Pato Araujo regresan a Exatlón México, el perrito Lauro nos visita y la emoción del Sin Palabras

Este viernes 7 de agosto, el foro de Venga La Alegría se contagió con la emoción por el estreno de Exatlón México Décima Temporada y la revelación de los atletas con nombres de leyendas, como Zudikey, Pato y Aristeo. También tuvimos la visita del fabuloso perrito Lauro, el arrasador triunfo del Pueblo en Sin Palabras y lo más insólito de Survivor México La Reliquia en Llamas.