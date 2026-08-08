“Terminé vomitando": Antrax confiesa la situación que lo llevó al extremo en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Esta noche en MasterChef 24/7, los cocineros aprovecharon el sábado para compartir anécdotas de su vida fuera del reality. Antrax contó la ocasión en que fue a las luchas con sus amigos, y al grabar un video, pidieron vivir la experiencia completa, por lo que el encuentro con los luchadores fue mucho más complicado de lo que imaginó.