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“Terminé vomitando": Antrax confiesa la situación que lo llevó al extremo en MasterChef 24/7 (VIDEO)

El creador de contenido recordó la ocasión en que vivió un episodio inesperado y lo compartió en MasterChef 24/7.

Esta noche en MasterChef 24/7, los cocineros aprovecharon el sábado para compartir anécdotas de su vida fuera del reality. Antrax contó la ocasión en que fue a las luchas con sus amigos, y al grabar un video, pidieron vivir la experiencia completa, por lo que el encuentro con los luchadores fue mucho más complicado de lo que imaginó.

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