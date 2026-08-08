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“Soy muy fijado": Julio confiesa cómo le gustan las mujeres en MasterChef 24/7 (VIDEO)

El creador de contenido explicó que esto solía pasarle antes de conocer a su novia.

Julio reveló lo exigente que solía ser en sus citas pasadas y admitió en MasterChef 24/7 que era muy ‘pikys’, reconociendo que al menor detalle que no le agradara de una mujer, decidía no volver a salir con ella. Sin embargo, esa exigencia cambió por completo con su actual novia, de quien confesó estar tan enamorado que le fascina absolutamente todo, incluyendo su nombre.

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