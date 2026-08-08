uno nuevo
masterchef-24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

“Intentó ligarse a todas": Antrax recuerda a un ex amigo que quiso traicionarlo con su novia (VIDEO)

El cocinero contó la traición que sufrió por parte de esta persona en MasterChef 24/7.

Las revelaciones personales continúan impactando en MasterChef 24/7, pues durante una plática este sábado por la noche, Antrax sorprendió a sus compañeros al recordar una amarga traición de su pasado. El cocinero confesó que un antiguo amigo intentó ligarse a las novias de sus tres compañeros, rompiendo la confianza de su círculo y terminando la amistad.

Tags relacionados
MasterChef Mejores Momentos de MasterChef 24/7

Videos