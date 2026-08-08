“Intentó ligarse a todas": Antrax recuerda a un ex amigo que quiso traicionarlo con su novia (VIDEO)

Las revelaciones personales continúan impactando en MasterChef 24/7, pues durante una plática este sábado por la noche, Antrax sorprendió a sus compañeros al recordar una amarga traición de su pasado. El cocinero confesó que un antiguo amigo intentó ligarse a las novias de sus tres compañeros, rompiendo la confianza de su círculo y terminando la amistad.