Estos son los colores que debes usar en octubre para atraer abundancia

El Feng Shui es una práctica milenaria que se asocia al flujo correcto de la energía. Ante esto es que realiza ciertas recomendaciones que se relacionan con octubre, debido a que es considerado un mes de equilibrio y crecimiento.

Si lo que quieres es potenciar tu energía pues debes seguir un consejo bajo que está relacionado con el color de la ropa que se debe usar.

¿Cuál es la importancia de los colores para el Feng Shui?

Para esta antigua filosofía los colores influyen considerablemente en la energía vital o chi y la forma en que la abundancia suele manifestarse.

Quienes son expertos en Feng Shui, manifiestan que hay cinco colores que deben ser usados en octubre debido a que contribuyen al orden, a la prosperidad y a la concentración.

¿Cuáles son los colores que recomienda el Feng Shui?

Azul

El Feng Shui sostiene que este es uno de los colores más poderosos, simboliza serenidad y confianza. Usarlo en la ropa posibilita atraer estabilidad emocional y calma, clave en este período de cambios para tomar decisiones acertadas.

Negro

Si bien es un color que tiene mala fama, esta tonalidad representa el poder y la profundidad en el sistema milenario. Se asocia con el agua que simboliza la renovación constante y la fluidez. Por tanto, usar prendas de este color ayuda a fortalecer la determinación y a la apertura a nuevas oportunidades.

Gris

En cuanto al gris tenemos que decir que simboliza el equilibrio, ya que es neutro y genera armonía entre ambos extremos. Representa la armonía entre el yin y el yang. Si buscas calma en tu terreno laboral o quieres atraer la estabilidad en las relaciones personales, úsalo todo el mes.

Marrón

El Feng Shui destaca la importancia de los colores tierra en tu ropa, además de los tonos fríos. Pues estos están ligados a dicho elemento, la Tierra, que simboliza la estabilidad, seguridad, constancia y conexión con la realidad. El marrón se vincula con la fuerza interior y la paciencia. Si estás en un proceso de crecimiento profesional o en la búsqueda de estabilidad financiera, no dudes en llevarlo.

Beige

Por último tenemos este tono que representa la sencillez, calma y equilibrio emocional, necesarios para que la energía del dinero fluya sin dificultades y circule de manera libre.