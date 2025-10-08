Estas son las superlunas que quedan en el 2025

El pasado 6 de octubre el cielo nos regaló un espectáculo increíble para quienes son amantes de los fenómenos astronómicos. Estamos hablando de la Luna de Cosecha o también popularmente conocida como Superluna.

Si te perdiste este evento cósmico y te quedaste con ganas de poder disfrutarlo. Pues te vamos a contar sobre lo que nos tiene preparado este satélite natural.

Pues octubre nos ofrece Luna Llena que es grande y brillante pero también este año nos dará la oportunidad de poder disfrutar otras superlunas.

¿Qué es la superluna?

Pues la Luna de cosecha o superluna, recibe su nombre debido a que tradicionalmente su presencia marcaba el final de la temporada de cosecha en el hemisferio norte. Los antiguos cosechadores aprovechaban que esta luna les brindaba más horas de luz para trabajar en los campos, ya que su brillo duraba hasta bien entrada la noche.

Este 6 de octubre hubo Superluna cuya característica es que alcanza el punto más cercano a la Tierra y se ve muy brillante. En esta ocasión se pudo ver 6.6%más grande y un 13% más brillante.

¿Cuántas superlunas quedan en 2025?

Pues en el mes de octubre ya no quedan superlunas pero en lo que resta del año habrá dos. Este fenómeno astronómico ocurrirá debido a la sincronización perfecta entre las fases lunares y el perigeo.

Si bien esto no es algo raro, si es inusual que habrá en los meses de octubre, noviembre y diciembre se alinearán con el perigeo, creando un espectáculo único para los observadores del cielo.

De esta manera la Superluna será el 4 de noviembre y luego el 4 de diciembre. La Luna Llena de noviembre será conocida como la Luna de Cazador, y marcará el inicio de la temporada de caza en las regiones del hemisferio norte.

Por último para el mes de diciembre se espera la Luna Fría que anuncia la llegada del invierno con su brillo inconfundible.

