¡Extraña la televisión! Pedro Fernández se sincera a casi cinco décadas de su debut
Además de confesar que extraña la actuación, Pedro Fernández recibió un reconocimiento por lograr un millón de suscriptores en una plataforma de videos.
Pedro Fernández reaccionó al homenaje de “La de la mochila azul” de Viola Dorantes y confesó extrañar la actuación a casi cinco décadas de su debut. ¿Pedro Fernández está listo para volver a la televisión o al cine? Esto reveló el cantante que fue sorprendido con un reconocimiento por su plataforma digital.