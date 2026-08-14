Los policías señalados de robar un celular, los cuestionamientos a Los Topos en Colombia y más; todo explicado Con Peras y Manzanas

Los policías de Ecatepec señalados por presuntamente robar el celular a un joven, los mexicanos que regresaron tras quedar varados en Colombia por el terremoto, la incomodidad que han sufrido Los Topos Azteca en Cali y lo exámenes de control de la UNAM; todo explicado Con Peras y Manzanas por Sergio Sepúlveda.