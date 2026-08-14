¡El ‘chef Herrera’ y Flor Rubio estallan por el rendimiento de los participantes en MasterChef 24/7!

Los chefs quedaron decepcionados en el reto de los profiteroles, Julio obtuvo el Delantal Negro y Daniela aclaró el malentendido con la chef Zahie. Además, el hilarante análisis del títere del chef Herrera y mucho más. ¡Revive los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 13 de agosto 2026!