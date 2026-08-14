“No concibo que me quieran hacer daño": Carmen sospecha que la están saboteando en MasterChef 24/7

La convivencia no está siendo nada sencilla para Carmen en MasterChef 24/7, pues además de la mala racha que arrastra en la cocina y los regaños que se ha ganado con los jueces, también estaría lidiando con “sabotajes” por parte de sus compañeros. O al menos esto es lo que sospecha debido a que alguien le desconectó la máquina de hielos, lo que le hace sentir que están aprovechando información que llegó a compartir para hacerla sentir mal y que explote.