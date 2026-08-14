“Dicen que me quieres quemar": Ixdit confronta a Daniela por asegurar que NUNCA le pidió castigos en MasterChef 24/7

En medio de todos los reproches que han existido sobre su decisión de bloquearle los votos a Daniela Parra en MasterChef 24/7, Ixdit quiso ponerle fin a esta polémica y la para preguntarle por qué nego haber pedido que le diera este castigo. Y es que además de que dijo no querer tener problemas con nadie, la portadora del Pin manifestó su preocupación de que esta sea una estrategia para hacerla quedar mal, pues Flor le habría dicho que quizá esta es una forma de “querer quemarla” con sus seguidores.|