La magistrada que falleció por un ataque de abejas y la mega fuga en Iztapalapa; explicado Con Peras y Manzanas
El fallecimiento de la magistrada Oyuki Ramírez tras un ataque de abejas y la mega fuga de agua en Iztapalapa; todo explicado Con Peras y Manzanas.
Sergio Sepúlveda explicó Con Peras y Manzanas el lamentable caso del fallecimiento de la magistrada Oyuki Ramírez Burciaga tras sufrir un severo un ataque de abejas. Además, todos los detalles de la mega fuga de agua potables en Iztapalapa, CDMX.