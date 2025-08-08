¡¿Shakira y Chris Martin de Coldplay en pleno romance?! Esto es lo que sabemos

Fuertes rumores en redes sociales indican que Shakira y Chris Martin de Coldplay estarían viviendo un nuevo romance. Esto después de que la cantante colombiana lo mencionara durante un concierto agradeciéndole por acompañarla en momentos complicados. Pero eso no es todo, también se habla de otras pistas y mensajes que alimentan los rumores. Aquí los detalles.