¡No la reconocieron! A Jennifer Lopez le niegan la entrada a una tienda de lujo y así reaccionó

Uno pensaría que cuando eres una celebridad rica y famosa las puertas de cualquier lugar se abren ante ti automáticamente. Pero incluso la gente como Jennifer Lopez recibe desaires de vez en cuando, como lo que le pasó durante su viaje a Turquía.

La actriz, cantante y empresaria visitó Estambul recientemente como parte de su gira “Up All Night”. Aunque en redes sociales dejó saber a sus fans que le fue muy bien en sus presentaciones y disfrutó el viaje, hubo un momento incómodo que ya se está comentando a nivel internacional.

Ben Affleck así opinó sobre las políticas migratorias impuestas por EUA a los mexicanos [VIDEO] Ben Affleck estrena la película “The Accountant 2" y habla sobre la política migratoria impuesta por el presidente Donald Trump a los mexicanos.

A Jennifer Lopez le negaron la entrada a una boutique de lujo. ¡Le dijeron que estaba llena!

Esta semana JLo aprovechó su viaje por Estambul para ir de shopping por las tiendas de lujo de la ciudad. Uno de los lugares que pretendía visitar era una boutique Chanel pero, para su sorpresa, le negaron la entrada a la tienda de la lujosa firma. Esto fue reportado por medios locales y replicado a nivel internacional.

Afirman que a Jennifer Lopez le dijeron que la tienda estaba a su capacidad máxima y no podía entrar por el momento. Ella reaccionó muy tranquilamente y solo dijo: “ok, no hay problema”.

Al parecer, los empleados de la tienda rectificaron el error y le pidieron a JLo que volviera. Sin embargo, la intérprete prefirió ir a otras boutiques como Celine y terminó gastando “miles de dólares” ahí.

Surgieron fotos de paparazzi donde Jennifer Lopez se aprecia muy quitada de la pena, comprando en compañía de su equipo de seguridad. Llevaba un conjunto rosa de la firma perteneciente a Victoria Beckham.