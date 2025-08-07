“Pobrecita, que Dios la ayude”, Laura Zapata reacciona al estado de salud de Yolanda Andrade y recuerda el pleito irreconciliable que tuvieron
Tras las recientes declaraciones de Yolanda Andrade sobre su estado de salud, Laura Zapata reaccionó y aseguró que no espera perdón ni arrepentimiento de parte de la actriz.
TV Azteca
Tras las recientes declaraciones de Yolanda Andrade sobre su estado de salud, Laura Zapata reaccionó y aseguró que no espera perdón ni arrepentimiento de parte de la actriz. Además, recordó cómo nació el conflicto con Thalia y Yolanda Andrade.
Galerías y Notas Azteca UNO