“Pobrecita, que Dios la ayude”, Laura Zapata reacciona al estado de salud de Yolanda Andrade y recuerda el pleito irreconciliable que tuvieron

TV Azteca

Tras las recientes declaraciones de Yolanda Andrade sobre su estado de salud, Laura Zapata reaccionó y aseguró que no espera perdón ni arrepentimiento de parte de la actriz. Además, recordó cómo nació el conflicto con Thalia y Yolanda Andrade.

