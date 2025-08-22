inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¿Por qué no se quiere casar? Joss Favela compartió los motivos por los que le ‘huye’ al matrimonio

El exitoso Joss Favela reveló en exclusiva para Venga La Alegría las razones por las que no se quiere casar, al menos por el momento: “El matrimonio me persigue, pero yo corro más rápido...”.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

¿Qué asignaturas pendientes ‘cargará'? El exitoso Joss Favela reveló en exclusiva para Venga La Alegría las razones por las que no se quiere casar, al menos por el momento. “El matrimonio me persigue, pero yo corro más rápido...”, esto y más reveló el cantautor de regional mexicano.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×