¿Por qué no se quiere casar? Joss Favela compartió los motivos por los que le ‘huye’ al matrimonio
El exitoso Joss Favela reveló en exclusiva para Venga La Alegría las razones por las que no se quiere casar, al menos por el momento: “El matrimonio me persigue, pero yo corro más rápido...”.
