¿Por qué Ricardo Casares NO está en Venga La Alegría hoy, 19 de febrero? Esto se sabe

Al comienzo de Venga La Alegría este 19 de febrero, se dio a conocer que Ricardo Casares no se encuentra en el programa durante esta emisión. Ante las preguntas de los fans y seguidores del programa, el conductor y periodista ya explicó en redes sociales cuál es la razón.

Antes de arrancar con la Zona de Espectáculos, Flor Rubio y Mauricio Barcelata dieron a conocer que Ricardo Casares se había ausentado por un asunto personal, y enviaron sus mejores deseos. Cabe mencionar que Ricardo, junto a Flor, encabeza esa sección de Venga La Alegría.

Por qué Ricardo Casares no está en Venga La Alegría hoy, 19 de febrero

Ricardo Casares publicó un video en Instagram donde explica que este 19 de febrero se encuentra en el hospital apoyando a su madre, quien se encuentra en el quirófano. "Le están poniendo otra prótesis en la parte superior de la pierna izquierda", explicó el conductor.

Compartió con sus seguidores que como buen hijo le toca estar esperando a su mamá mientras sale de su intervención quirúrgica y "se agradecen las buenas vibras". También especificó que la operación duraba alrededor de 3 horas.

"Mientras tanto me divierto viendo un programa que no sé si conozcan", dijo Ricardo, mientras volteó su cámara y mostraba que estaba disfrutando Venga La Alegría. En su descripción del post, agradeció que tanta gente le estuviera preguntando por su ausencia de hoy y le pidiera actualizaciones de cómo se encuentra.

"Todo saldrá bien", "eres un hijo maravilloso" y "todo lo bueno para tu mamá", son algunos de los comentarios que están llegando para Ricardo Casares en su cuenta oficial de Instagram. También hay quienes le recuerdan que es su conductor favorito del programa matutino.

En 2019, para una cápsula de Venga La Alegría, Ricardo Casares relató que uno de los momentos más difíciles de su vida se relacionó con un problema de salud de su mamá. En aquella ocasión explicó que su madre había perdido el cartílago que se encuentra entre la cadera del fémur y este último se le había clavado, por lo que requería una prótesis.

Para Ricardo Casares y su hermana, conseguir el dinero para el tratamiento de su madre significó diversos sacrificios, muchísimo estrés e incertidumbre. Aquí puedes ver el video completo.

