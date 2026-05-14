¡Así se vivió la presentación del tributo con banda a Vicente Fernández!

El legado de Vicente Fernández está más vivo que nunca con el lanzamiento del ‘Tributo al Rey con Banda, Grandes Duetos Volumen 1". Así se pronunciaron Alejandro Fernández, Edén Muñoz, Christian Nodal, Ángela Aguilar y Yuri, contando algunas anécdotas y dando sus impresiones sobre el prometedor material del ‘Charro de Huentitán’. Como era de esperarse, Vicente Fernández Jr. y su madre, mostraron su emoción.