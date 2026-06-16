Profesor de 50 años admite que sostuvo una relación con su alumna de 14 años; así lo reveló a la madre de la niña

Leticia Estrada, madre de la víctima, se percató del abuso del profesor hacía su hija al encontrar una aplicación con bloqueo en el celular de la menor, quien aceptó que sostenía una relación con el profesor y que él la amenazaba de quitarse la vida si ella lo dejaba. Víctor Iván “N” ya fue ingresado a un penal y vinculado a proceso por el delito de abuso sexual en contra de su alumna.