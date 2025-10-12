Programa 11 de octubre 2025 | Parte 1 | Venga La Alegría Fin De Semana

Este sábado, en Venga La Alegría Fin De Semana se habló sobre las acciones legales que interpuso Belinda contra Lupillo Rivera tras la publicación de su autobiografía en donde contó detalles sobre la supuesta relación que sostuvo con la cantante de ‘Sapito’; Omahi, participante de La Granja VIP, reconoció los retos que enfrentará durante el reality de TV Azteca; Emilio Cebrero, cofundador de Desing Week, expuso que se puede esperar de este evento en la Ciudad de México; el chef Ismael Zhu preparó una hamburguesa a la que llamó ‘Loco Moco’; también se discutió sobre el altercado que vivió Eugenio Derbez y Alessandro Rosaldo a su llegada al AICM.

