inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

Programa 11 de octubre 2025 | Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana

En esta emisión se dio inicio con la búsqueda del nuevo integrante de los Chaka Boys.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
Crédito: TV Azteca

En sábado, en Venga La Alegría Fin De Semana, las conductoras revelaron sus peores travesuras de niñas, mientras que, en otra dinámica, todos los presentadores jugaron a ‘Adivina al granjero’, en donde dijeron algunas características de los participantes de La Granja VIP; inició la búsqueda del nuevo integrante de los Chaka Boys, una de las bandas más queridas y esperadas de los últimos tiempos, tras la salida de Jawy Méndez. Revive los mejores momentos del matutino de TV Azteca aquí.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×