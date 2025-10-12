Programa 11 de octubre 2025 | Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana

En sábado, en Venga La Alegría Fin De Semana, las conductoras revelaron sus peores travesuras de niñas, mientras que, en otra dinámica, todos los presentadores jugaron a ‘Adivina al granjero’, en donde dijeron algunas características de los participantes de La Granja VIP; inició la búsqueda del nuevo integrante de los Chaka Boys, una de las bandas más queridas y esperadas de los últimos tiempos, tras la salida de Jawy Méndez. Revive los mejores momentos del matutino de TV Azteca aquí.

