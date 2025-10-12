Programa 12 de octubre 2025 | Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana

En esta edición de Venga La Alegría Fin De Semana, se habló sobre el ‘lado animal’ en las mujeres, el estreno de La Granja VIP; el Rey Grupero se estrenó como cantante con su interpretación del tema oficial del nuevo reality de TV Azteca; hubo una nueva entrega de Maestros del Maquillaje; además, integrantes del elenco de Mentiras, el musical interpretaron algunos de los temas más exitosos de la puesta en escena.

