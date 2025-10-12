inklusion logo Sitio accesible
Programa 12 de octubre 2025 | Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana

Rey Grupero se estrenó como cantante con su interpretación del tema oficial del nuevo reality de TV Azteca.

Crédito: TV Azteca

En esta edición de Venga La Alegría Fin De Semana, se habló sobre el ‘lado animal’ en las mujeres, el estreno de La Granja VIP; el Rey Grupero se estrenó como cantante con su interpretación del tema oficial del nuevo reality de TV Azteca; hubo una nueva entrega de Maestros del Maquillaje; además, integrantes del elenco de Mentiras, el musical interpretaron algunos de los temas más exitosos de la puesta en escena.

