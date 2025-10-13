La Granja VIP: ¿Habrá eliminado HOY domingo 12 de octubre?

¡El GRAN ESTRENO de La Granja VIP ya está aquí! Con la conducción de Adal Ramones, acompañado por Kristal Silva y Alex Garza, este revolucionario reality show llega por fin a las pantallas de Azteca UNO. Iniciando con el pie derecho La Granja VIP dio la bienvenida a sus críticos: Rey Grupero, Lola Cortés, Ferka, Flor Rubio y Linet Puente, quienes estarán llevándole al público sus comentarios respecto a las acciones de cada uno de los 16 granjeros.

Sin embargo algo que todos nos estamos preguntando es: ¿habrá eliminado esta noche? Recordemos rápidamente que los domingos, conocidos como La Gala, serán días destinados a eliminar a uno de los granjeros, ¿será que este 12 de octubre no habrá excepciones? No lo sabemos, pero sí sabemos que algo sucederá ya que en el pre show Alex Garza y Mallezaa nos dijeron que habrían sorpresas que debemos esperar.

¿Quiénes son los 16 integrantes de La Granja VIP?

Hasta el momento se han revelado un total de 12 granjeros, aún faltan 4 nombres por revelar:



Alfredo Adame Jawy Méndez Kim Shantal Sandra Itzel Alberto del Río César Doroteo Manola Díez Kike Mayagoitia Carolina Ross Lis Vega Omahi Eleazar Gómez

¿Qué va a suceder en La Granja VIP día por día?

Cada día habrá una dinámica a seguir, y tendremos:



Lunes: El Capataz - Día en el que conoceremos al líder semanal de los granjeros.

Martes: El Duelo - Día en el que sabremos quién gana algún beneficio.

Miércoles: La Asamblea - Los granjeros se reunirán para votar y establecer a los nominados de la semana.

Jueves: La Salvación - Alguno de los granjeros nominados podría ser salvado.

Viernes: La Traición - Este día alguno de los nominados podría ser suplantado por otro.

¿Dónde ver La Granja VIP?

La Granja VIP podrás disfrutarla a lo largo de toda la semana:

