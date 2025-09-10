Venga La Alegría | Programa 10 de septiembre Parte 1 | Emiliano Aguilar reacciona al supuesto aborto de Ángela Aguilar, el actual estado de salud de Regina Murguía y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 10 de septiembre 2025, parte 1: Jack y Ari Borovoy se defienden tras las declaraciones de Lupita D’Alessio, Emiliano Aguilar reacciona al supuesto aborto de Ángela Aguilar, José Eduardo Derbez despierta rumores sobre una rehabilitación y Regina Murguía rompe el silencio y habla de su estado de salud. Además, lo más destacado de Rosario Tijeras 4, los mejores vestidos para las fiestas patrias, la receta de Rahmar y mucho más.