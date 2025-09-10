¿Quién es Amor Carlín? La participante de Exatlón Draft El Ascenso que es medallista en rugby

En los últimos días el Draft de Exatlón llegó para comenzar con la emoción y la intensidad que caracteriza este reality show deportivo rumbo a una nueva edición de Exatlón México donde podremos ver a los mejores atletas de alto rendimiento, donde hemos podido ver en acción a la participante originaria de Veracruz: Amor Carlín.

Amor de 25 años participará en Exatlón Draft El Ascenso, teniendo como experiencia una trayectoria donde ha destacado su versatilidad y resiliencia, pues ha sido campeona nacional de rugby; además de desenvolverse en crossfit, running y entrenamiento funcional.

¿Quién es Amor Carlín de Exatlón Draft?

Amor Carlín ha llegado como parte del Equipo Negro a desenvolverse en las competiciones donde deberá dejarlo todo en las Batallas por la Supervivencia para poder tener un lugar en la próxima edición de Exatlón México, donde no tendrá qué bajar la guardia.

En sus primeras palabras, ha declarado que a su abuelita le gusta mucho Exatlón, por lo que quería sorprenderla. Destacó que lleva practicando rugby desde los 16 años, siendo el deporte que más le apasiona.

Con su equipo, Titanes de Veracruz logró la medalla de oro en el año 2018 en la Olimpiada Nacional, donde dejaba ver su entrega y destreza para los deportes.

¿Qué es Exatlón Draft: El Ascenso?

Exatlón Draft El Ascenso es la etapa previa a la nueva edición de Extalón México, la cuál podrá a prueba a 24 atletas de alto rendimiento, quienes tendrán superar pruebas extremas de resistencia física y estrategia con el fin de integrar parte del reality deportivo más grande de todos.

