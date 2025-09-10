Exatlón Draft El Ascenso: El lado que no conocías de Karol Rojas Martínez
Conoce la inspiradora historia de Karol Rojas Martínez, la atleta leonesa que cambió el fútbol por el tocho bandera y ahora busca conquistar Exatlón México.
ver fotos
Conoce a Karol Rojas Martínez, nacida el 3 de junio de 2005 en León, Guanajuato, Karol Rojas Martínez es mucho más que una competidora en el Exatlón Draft El Ascenso.
Crédito: Exatlón México
A sus 20 años, combina sus estudios de Negocios Internacionales con el apoyo al negocio familiar de ferretería, mientras mantiene una vida deportiva intensa.
Crédito: Exatlón México
Desde pequeña destacó en atletismo, voleibol y fútbol soccer, acumulando múltiples MVP en torneos escolares y campeonatos lasallistas.
Crédito: Exatlón México
Su trayectoria no ha estado exenta de desafíos: una lesión a los 15 años la obligó a dejar el fútbol, pero encontró en el tocho bandera un nuevo comienzo.
Crédito: Exatlón México
Este deporte no solo se convirtió en su favorito, sino en un hogar que la llevó a ser campeona nacional del Bajío en categoría mixta y reconocida como MVP con el equipo Piratas de Campeche.
Crédito: Exatlón México
Karol entrena en el gimnasio desde hace siete años y ha practicado tocho bandera durante cuatro, construyendo una reputación de deportista fuerte, ágil y competitiva.
Crédito: Exatlón México
Ella misma destaca su versatilidad como su mayor fortaleza: puede adaptarse a cualquier disciplina o reto.
Crédito: Exatlón México
Su historia también incluye momentos difíciles. La lesión de clavícula que sufrió hace dos años fue una prueba de carácter que enfrentó prácticamente sola.
Crédito: Exatlón México
sta experiencia fortaleció su resiliencia y su determinación para aprovechar cada oportunidad.
Crédito: Exatlón México
Al unirse al Ddraft de Exatlón México, Karol ve el reality como un enorme reto y una oportunidad única para salir de su zona de confort.
Crédito: Exatlón México
Reconoce que lo más desafiante será el aspecto mental y la distancia de su familia, pero está decidida a darlo todo en cada prueba para demostrar de qué está hecha.
Crédito: Exatlón México
No te pierdas la extraordinaria participación de Karol Rojas en cada una de sus impresionantes competencias donde demostrará por qué es una de las mejores.
Crédito: Exatlón México
Exatlón Draft El Ascenso: El lado que no conocías de Karol Rojas Martínez
Conoce el otro lado de la poderosa Karol Rojas Martínez. Una chica linda y agradable que a la hora de la competencia se convierte en una verdadera guerrera que luchará con todo para conquistar su nuevo objetivo, el Exatlón México. ¡Conócela!