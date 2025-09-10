inklusion logo Sitio accesible
Exatlón Draft El Ascenso: El lado que no conocías de Karol Rojas Martínez

Conoce la inspiradora historia de Karol Rojas Martínez, la atleta leonesa que cambió el fútbol por el tocho bandera y ahora busca conquistar Exatlón México.

Por: Matías Mena | TV Azteca Digital
001 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Karol Rojas Martínez.jpg
Conoce a Karol Rojas Martínez, nacida el 3 de junio de 2005 en León, Guanajuato, Karol Rojas Martínez es mucho más que una competidora en el Exatlón Draft El Ascenso.
Crédito: Exatlón México
002 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Karol Rojas Martínez.jpg
A sus 20 años, combina sus estudios de Negocios Internacionales con el apoyo al negocio familiar de ferretería, mientras mantiene una vida deportiva intensa.
Crédito: Exatlón México
003 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Karol Rojas Martínez.jpg
Desde pequeña destacó en atletismo, voleibol y fútbol soccer, acumulando múltiples MVP en torneos escolares y campeonatos lasallistas.
Crédito: Exatlón México
004 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Karol Rojas Martínez.jpg
Su trayectoria no ha estado exenta de desafíos: una lesión a los 15 años la obligó a dejar el fútbol, pero encontró en el tocho bandera un nuevo comienzo.
Crédito: Exatlón México
005 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Karol Rojas Martínez.jpg
Este deporte no solo se convirtió en su favorito, sino en un hogar que la llevó a ser campeona nacional del Bajío en categoría mixta y reconocida como MVP con el equipo Piratas de Campeche.
Crédito: Exatlón México
006 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Karol Rojas Martínez.jpg
Karol entrena en el gimnasio desde hace siete años y ha practicado tocho bandera durante cuatro, construyendo una reputación de deportista fuerte, ágil y competitiva.
Crédito: Exatlón México
007 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Karol Rojas Martínez.jpg
Ella misma destaca su versatilidad como su mayor fortaleza: puede adaptarse a cualquier disciplina o reto.
Crédito: Exatlón México
008 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Karol Rojas Martínez.jpg
Su historia también incluye momentos difíciles. La lesión de clavícula que sufrió hace dos años fue una prueba de carácter que enfrentó prácticamente sola.
Crédito: Exatlón México
009 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Karol Rojas Martínez.jpg
sta experiencia fortaleció su resiliencia y su determinación para aprovechar cada oportunidad.
Crédito: Exatlón México
010 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Karol Rojas Martínez.jpg
Al unirse al Ddraft de Exatlón México, Karol ve el reality como un enorme reto y una oportunidad única para salir de su zona de confort.
Crédito: Exatlón México
011 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Karol Rojas Martínez.jpg
Reconoce que lo más desafiante será el aspecto mental y la distancia de su familia, pero está decidida a darlo todo en cada prueba para demostrar de qué está hecha.
Crédito: Exatlón México
012 Exatlón Draft_ El lado que no conocías de Karol Rojas Martínez.jpg
No te pierdas la extraordinaria participación de Karol Rojas en cada una de sus impresionantes competencias donde demostrará por qué es una de las mejores.
Crédito: Exatlón México

Exatlón México 2026
