Venga La Alegría | Programa 11 de mayo 2026 Parte 2 | El ajuste en el calendario escolar, Pablo Monero presenta su nuevo sencillo y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 11 de mayo 2026, parte 2: Sergio Sepúlveda explicó Con Peras y Manzanas el caso de Vicente y Roxana “N” y el ajuste del calendario escolar; los lugares que BTS visitó en la CDMX, lo que sucedió en los Premios Platino 2026, Viviann Baeza y Kristal Silva ‘pelearon’ por una plaza de Margarita McKenzie, Pablo Montero cantó “Las Oraciones de mi Madre” y Flor Rubio rompió en llanto tras leer una enternecedora carta.

Además, jugamos Verdad o Mentira, Coordenadas y Sin Palabras. ¡Venga La Alegría!