Venga La Alegría | Programa 11 de mayo 2026 Parte 1 | Maribel Guardia, Marjorie de Sousa, Nodal y Cazzu, dan de qué hablar en el Día de las Madres
Maribel Guardia festeja el Día de las Madres con un video de su hijo Julián Figueroa, Nodal muestra cómo es la recámara de su hija Inti, Diego Boneta reacciona a la demanda que enfrenta Vadhir Derbez y más. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 11 de mayo 2026, parte 1: Maribel Guardia festeja el Día de las Madres con un video de su hijo Julián Figueroa, Marjorie de Sousa hace un balance como madre de Matías, hijo de Julián Gil; Nodal muestra cómo es la recámara de su hija Inti dentro de la casa que comparte con Ángela Aguilar; Cazzu alza la voz y comparte cómo vive su etapa de mamá.
Además, la sorpresa de Kristal Silva en Carta a Mamá, la receta de filete de pescado a la diabla, Diego Boneta reacciona a la demanda que enfrenta Vadhir Derbez por presunto abuso, el resumen de Miss Alegría del 8 de mayo, la imperdible pasarela, la Consulta a la mano con médicos especialistas y el reportaje de Víctor Landeros. ¡Venga La Alegría!