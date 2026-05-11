Venga La Alegría | Programa 11 de mayo 2026 Parte 1 | Maribel Guardia, Marjorie de Sousa, Nodal y Cazzu, dan de qué hablar en el Día de las Madres

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 11 de mayo 2026, parte 1: Maribel Guardia festeja el Día de las Madres con un video de su hijo Julián Figueroa, Marjorie de Sousa hace un balance como madre de Matías, hijo de Julián Gil; Nodal muestra cómo es la recámara de su hija Inti dentro de la casa que comparte con Ángela Aguilar; Cazzu alza la voz y comparte cómo vive su etapa de mamá.

Además, la sorpresa de Kristal Silva en Carta a Mamá, la receta de filete de pescado a la diabla, Diego Boneta reacciona a la demanda que enfrenta Vadhir Derbez por presunto abuso, el resumen de Miss Alegría del 8 de mayo, la imperdible pasarela, la Consulta a la mano con médicos especialistas y el reportaje de Víctor Landeros. ¡Venga La Alegría!