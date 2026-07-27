Venga La Alegría | Programa 27 de julio 2026 Parte 1 | El nuevo romance de Cristian Castro, nuevos detenidos por el caso de Dafne Quintos y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 27 de julio 2026, parte 1: Cristian Castro revela que tiene un nuevo romance, Alessandra Rosaldo responde a las críticas, Gabriel Soto reafirma que sigue su relación con Colibrí Jiménez, lo que debes saber de las placas de tórax y la receta de asado arriero.

También, Lupillo Rivera defiende a Belinda por el hate que ha recibido, el estreno Hoy No Me Puedo Levantar 20 años después, moda extravagante para lucirte a donde vayas; nuevos detenidos por el caso de Dafne Quintos, una explosión por pirotecnia en Guerrero y un ‘montachoques’ en la CDMX, todo explicado Con Peras y Manzanas; y el reportaje de Samantha Núñez. Además, los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 26 de julio 2026. ¡Venga La Alegría!