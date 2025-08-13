Venga La Alegría | Programa 13 de agosto Parte 2 | Alma Cero reacciona y defiende a su esposo ante los cuestionamientos por su masculinidad, todo sobre el Exatlón Cup, el imperdible Sin Palabras y mucha diversión
Alma Cero defiende a su esposo criticado por su forma de vestir y por pintarse las uñas, Antonio Rosique reveló todos los detalles sobre la próxima edición de la Exatlón Cup, el Sin Palabras de media semana y mucha diversión.
TV Azteca
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 13 de agosto, parte 2: Alma Cero defiende a su esposo criticado por su forma de vestir y por pintarse las uñas, Antonio Rosique, también conocido como ‘La Máxima Autoridad’, reveló todos los detalles sobre la próxima edición de la Exatlón Cup, el Sin Palabras de media semana y mucha diversión.
Galerías y Notas Azteca UNO