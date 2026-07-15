Daniela recuerda en MasterChef 24/7 una operación de emergencia de hace 20 años: “Me hubiera ido” (VIDEO)

Daniela se tomó un momento a solas en el Mundo de MasterChef 24/7 para recordar que hace 20 años le hicieron una operación de emergencia que le salvó la vida. La cocinera explicó que un día antes de cumplir 9 años se le reventó la apéndice, por lo que los médicos debieron realizar la cirugía que afortunadamente para ella y su familia no tuvo complicaciones. “Me hubiera ido”, indicó.