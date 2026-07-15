Julio recibe un “picante” mensaje en MasterChef 24/7 y le pide a su novia que no se ponga celosa (VIDEO)

Este miércoles, previo a la “Batalla por equipos” en MasterChef 24/7, los cocineros recibieron en el anfiteatro mensajes del exterior. Entre los textos que destacaron estuvo el que recibió Julio: “Yo quiero ver más a Julio sin camisa, es tan guapo. No todo es Lancer o Emmanuel”. El cocinero regiomontano reaccionó con gracia, pero le pidió a su novia que no se pudiera celosa.